«Мое любимое»: Галкин показал вид на заснеженный сад из «сказочного» окна своего замка

Семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина много лет живут в настоящем замке, который шоумен построил в подмосковной деревне Грязь. Это шестиэтажный особняк с жилой площадью более трех тысяч квадратных метров, сочетающий в своем фасаде стили разных эпох. Вокруг замка – огромный сад, по которому Пугачева и Галкин обожают гулять в любое время года.

К Новому году приусадебную территорию Галкин с Пугачевой преобразили, украсив гирляндами, иллюминацией и нарядной елочкой. Шоумен уже не раз показывал свои прогулки возле украшенной лесной красавицы. А на этот раз муж Примадонны запечатлел заснеженный сад с другого ракурса.

«Мое любимое сказочное окно!», — поведал Галкин на видео.

В замке Галкина есть круглое окно в одной из башен, откуда открывается вид на сад. И как раз когда телеведущий снимал видео, шел снег. По-новогоднему освещенные деревья, на самом деле, казались волшебными – то ли это окно, как сказал Галкин, сказочное, то ли все по-настоящему. Тем не менее, супруг Примадонны показал свои владения с еще одного необычного ракурса.

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