«Отличное начало года»: Катя из сериала «Кухня» поделилась редким снимком с двумя сыновьями

Звезда сериала «Кухня» Валерия Федорович – мама двух мальчишек. Старшему наследнику красавицы-актрисы Герману нет и трех лет, а младшему Савве три с половиной месяца.

Не так давно Лера признавалась, что ей приходится буквально разрываться между двумя детьми, каждый из малышей постоянно требует себе внимание мамы.

И только в новогодние каникулы Валерия Федорович смогла выдохнуть. Праздничные дни актриса вместе с сыновьями проводит в гостях у родителей. Мама и папа звезды взяли на себя заботы о Германе и Савве, дав дочери возможность немного отвлечься от постоянных материнских хлопот.

«Наши выходные: дедушка и бабушка с внуками, мы с сестрой пьем чай, гуляем по лесу и дышим! Дышим полной грудью. Отличное начало года», — поделилась Валерия Федорович в Instagram.

Пост молодая мама сопроводила снимком, на котором запечатлена вместе с двумя сыновьями. Младшего она держит на руках, старший сидит рядом. Интересно, что мальчики одеты одинаково – оба в красивых свитерах крупной вязки насыщенного синего цвета и белых штанишках. Савва и Герман, судя по всему, позировать не очень хотели.

«Попытка сделать фото в пижаме и «мы все улыбаемся на фото»…. не удалась», — объяснила Лера Федорович.

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