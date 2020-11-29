«Спасибо, что выбрал нас»: Катя из сериала «Кухня» окрестила грудного сына

28-летняя актриса Валерия Федорович, известная по роли Кати в сериале «Кухня», – дважды мамы, у нее подрастают двое сыновей. Актриса рассказала, что в это воскресенье ее семья приобщила к православной вере младшего наследника Савву.

Малыш, которому несколько дней назад исполнилось два месяца, прошел обряд крещения и теперь у него есть ангел-хранитель. Молодая мама предпочла не раскрывать детали таинства, сообщив лишь о том, что оно состоялось.

«Сегодня окрестили малыша! – поделилась в Instagram Валерия Федорович. — Савва, спасибо, что выбрал нас! Мы тебя любим».

Пост актриса сопроводила трогательным снимком, на котором запечатлена она и двое ее сыновей – Герман и Савва. Звезда уточнила, что фото архивное, оно было сделано в момент, когда новорожденный Савва только что приехал домой из клиники, в которой появился на свет. И это была первая встреча родных братьев.

Напомним, том, что она ждет второго малыша, Лера Федорович сообщила поклонникам буквально за месяц до его рождения. Савва появился на свет семнадцатого сентября.