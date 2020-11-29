«Спасибо, что выбрал нас»: Катя из сериала «Кухня» окрестила грудного сына

28-летняя актриса Валерия Федорович, известная по роли Кати в сериале «Кухня», – дважды мамы, у нее подрастают двое сыновей. Актриса рассказала, что в это воскресенье ее семья приобщила к православной вере младшего наследника Савву.
Малыш, которому несколько дней назад исполнилось два месяца, прошел обряд крещения и теперь у него есть ангел-хранитель. Молодая мама предпочла не раскрывать детали таинства, сообщив лишь о том, что оно состоялось.
«Сегодня окрестили малыша! – поделилась в Instagram Валерия Федорович. — Савва, спасибо, что выбрал нас! Мы тебя любим».
Пост актриса сопроводила трогательным снимком, на котором запечатлена она и двое ее сыновей – Герман и Савва. Звезда уточнила, что фото архивное, оно было сделано в момент, когда новорожденный Савва только что приехал домой из клиники, в которой появился на свет. И это была первая встреча родных братьев.
Напомним, том, что она ждет второго малыша, Лера Федорович сообщила поклонникам буквально за месяц до его рождения. Савва появился на свет семнадцатого сентября.
«Когда родился Герман, шел снегопад и светило солнце. Когда родился второй мой мальчик, сначала шел ливень, а потом все залилось солнцем. И вышла радуга», — делилась молодая мама с поклонниками.
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