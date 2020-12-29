«Гламурный»: Бородина показала, какой стильный Дед Мороз в смокинге пришел к ней в гости

Волшебник с серебристой бородой и в красном костюме объяснил, почему так модно выглядит.

Телеведущая Ксения Бородина с семьей уже подготовилась ко встрече Нового года. Знаменитость нарядила елочку, украсила интерьер дома, а также определилась с праздничным нарядом, которым уже успела похвастаться.

В счастливом ожидании Бородину и ее семью застал Дед Мороз. Телеведущая поспешила запечатлеть на видео приход доброго волшебника. Она не ожидала, что к ней наведается, пожалуй, самый стильный и ухоженный Дед Мороз. И призналась, что привыкла видеть зимнего волшебника в шубе и шапке. Гость объяснил:

— Этот год – год перемен. Я решил немножечко преобразиться, — развел руками Дед Мороз. — Гламурный Дед Мороз, — оценила Бородина преображение.

Модный Дед одарил всю семью подарками, а младшая дочка Бородиной, пятилетняя Теона рассказала сказочному гостю стихотворение.

Кстати, недавно Ксения Бородина с Курбаном Омаровым масштабно отпраздновали день рождения своей дочки. На пятилетии присутствовали не только друзья девочки, но и кумиры. Поздравить малышку с первым юбилеем пришел певец Niletto.

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