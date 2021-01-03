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«Красивые»: беременная Топурия в красном жакете блеснула «ложбинкой греха» в объятиях мужа

В конце ноября певица вышла замуж во второй раз.

«Красивые»: беременная Топурия в красном жакете блеснула «ложбинкой греха» в объятиях мужа
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

С лета прошлого года фанаты подозревали Кети Топурию в беременности. Их домыслы подтвердились позже – солистка группы «А’Студио» в скором времени станет мамой. Об этом стало известно после выхода нового клипа группы «Се ля ви», где Топурия наконец-то показала округлившийся живот. А в ноябре она вновь получила статус жены. Певица вышла замуж за бизнесмена Льва Деньгова.

В своем Instagram Топурия опубликовала редкий кадр с мужем. Певица позировала в черном топе с откровенным декольте и красном жакете в объятиях Деньгова.

«Красивые! Какие классные!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Кети подрастает дочь Оливия от предыдущего брака с Львом Гейхманом. С ним артистка развелась три года назад.

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