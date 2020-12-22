«Что я могу сделать?!»: беременная Кети Топурия рассказала, когда родит второго ребенка

Кети Топурия практически всю беременность скрывала от поклонников и прессы свое интересное положение. Однако это не помешало ей появиться на съемках нового клипа группу «А-студио». Тогда же поп-дива призналась, что скоро подарит своему жениху Льву Деньгову малыша. Вскоре после этого, влюбленные спешно оформили отношения. Сделать это супруги решили до того, как их ребенок появится на свет. Напомним, что у Кети есть пятилетняя дочка Оливия.

В недавнем интервью Топурия рассекретила, когда именно собирается родить второго малыша. Роды, по словам певицы, скорее всего, пройдут уже в Новом 2021 году. Но пока Кети не загадывает, как все будет. За время беременности от малоподвижной жизни и отсутствия концертов певица заметно поправилась и набрала даже больше, чем, когда вынашивала дочку.

«Вообще, я планирую родить после Нового года. Чувствую себя нормально, и настрой хороший. Единственное, что скучновато. Во время моей прошлом беременности мы работали, и время быстрее проходило. А сейчас сидишь дома и просто ешь. Я чуть-чуть побольше набрала в весе, чем в прошлый раз. Это очень сложно — все время сидеть дома. Когда хочешь чем-то себя порадовать, начинаешь есть. Это, конечно, расстраивает. Но что я могу сделать? Я ни в чем себя не ограничиваю», — приводит womanhit слова Кети Топурии.

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