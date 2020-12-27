«Приходил Дед Мороз»: Мария Кожевникова устроила праздник для детей

Исполнительница главной роли в фильме «Батальонъ» доказала, что можно встретить Деда Мороза не только в новогоднюю ночь. Мария Кожевникова подарила настоящую сказку своим мальчишкам. Примечательно, что и сама знаменитость была не против поучаствовать в конкурсах и даже рассказала стих волшебнику. О том, как и где она провела выходные, актриса сообщила в своем микроблоге.

Мария Кожевникова отправилась вместе с Ваней, Максимом и Васей на игры с Дедом Морозом и Снегурочкой. Мария поблагодарила агентство по организации праздников за качественно выполненную работу и похвасталась отличным настроением.

«А к нам уже приходили Дед Мороз со Снегурочкой! И по понятным всем причинам встреча это прошла на улице! Два часа пробежали, как мгновение!» — отметила Мария.

Артистка упомянула, что мероприятие было построено так, что дети за игрой узнали очень много о культурах разных стран и народов. По словам знаменитости, ее сыновья остались довольны таким выходным.

«Мы даже были на Гавайях. Играли, танцевали, познакомились с самыми добрыми хаски, отгадывали загадки», — резюмировала свой рассказ Кожевникова.

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