Утонченная красота: Нур Феттахоглу в платье оттенка спелой вишни предстала с дочкой у елки

Нур Феттахоглу вместе с мужем Левентом Везироглу воспитывает дочку Элису Гюзин. Малышке всего шесть лет. После съемок в турецком сериале «Великолепный век» партнерша Халита Эргенча продолжила сниматься в кино и многосерийных лентах. За ее плечами яркие роли в полюбившихся российскому зрителю картинах. И если героиня Нур в сериале «Великолепный век» Махидевран султан личное счастье обрести так и не смогла, потеряв любовь султана Сулеймана, то сама актриса счастлива в отношениях. К мужу Левенту она вернулась после расставания. Какое-то время супруги жили отдельно. Однако спустя полгода разлуки, Нур помирилась с возлюбленным и вскоре подарила ему дочь.

На личной страничке в Instagram Нур Феттахоглу поделилась свежим снимком. У новогодней елочки вместе с шестилетней дочкой Элисой Гюзин актриса позировала в мини-платье с квадратным вырезом оттенка спелой вишни. Партнерша Халита Эргенча отдала предпочтение приталенному наряду. Ее образ дополнили сапоги. Не секрет, что Нур всегда обладала хрупкой фигурой, которую она сохранила даже после родов.

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