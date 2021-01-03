«Ой-ой! Просто всю ощупал»: Бузова в мини-бикини зажгла в жарких объятиях Давы

Ольга Бузова называет себя принцессой отечественной эстрады. Несмотря на многочисленную критику, певица не собирается оставаться в тени звездного музыкального Олимпа. По словам теледивы, она берет уроки вокала, много работает над своей гибкостью и пластикой, да и вообще, мало чем уступает другим ярким поп-исполнительницам. В этом с Ольгой согласен и ее молодой человек. Блогер Давид Манукян в буквальном смысле сдувает с Бузовой пылинки и задаривает ее дорогими презентами.

Новогодние каникулы влюбленные проводят в теплых краях. На днях поющая телеведущая поделилась свежими кадрами, устроив горячие танцы в объятиях Давы. Возлюбленный поп-дивы был явно не против ощупать стройную фигуру своей второй половинки. При этом поклонники обратили внимание на то, что Манукян заметно прибавил в весе.

«Мда… как теперь это развидеть?!», «Ой-ой! Просто всю ощупал!!», «Совсем стыд потеряли!!», «Что за непотребство?!», «А что Дава так потолстел?! Неплохо небось кормят нынче на морях!!», «Оля, посадите бойфренда на диету… Уже пузико видно», «Странные танцы какие-то!! Олю срочно откормить, а Даве на диету!!», «Что это такое?! Смех просто», «Тоже мне эротичность!!», «Смехота, ну вы даете», «Ой, какие все щепетильные, за собой смотрите», «Классные, влюбленные и счастливые!!», «Так держать, красавцы», — пишут фолловеры.

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