«Ловите красивую меня!»: Бузова в черном мини-платье с рукавами-буфами позировала на Мальдивах

Певица и телеведущая встретила Новый год на райских островах.

Поющая телеведущая Ольга Бузова в последние дни декабря поспешила с бойфрендом на Мальдивы. Девушка тщательно скрывала, куда летит отдыхать, но по прилете рассекретила курорт. Оказалось, что где-то неподалеку проводит отпуск ее бывший муж Дмитрий Тарасов с женой и дочками.

Сама Бузова наслаждается долгожданным отдыхом. Для новогодней ночи модница облачилась в сверкающее бахромой мини-платье. Под «бой курантов» Манукян взял возлюбленную на ручки, как она любит, и они запечатлелись на память.

Первые дни в новом году Бузова проводит максимально расслабленно. Начало дня она встретила в бассейне, в ближе к вечеру собралась на тусовку. Для выхода в свет теледива выбрала черное мини-платье с рукавами-буфами.

«Ловите красивую меня!», — подписала фото Бузова.

Перед поездкой на острова Бузова кардинально сменила имидж. Красавица заплела афрокосы, чтобы защитить свои длинные волосы от соленой воды и солнца.

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