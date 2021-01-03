«Моя куколка»: Костомаров поздравил красавицу-дочку с днем рождения

После съемок очередного выпуска шоу «Ледниковый период» фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина улетели отдыхать на Мальдивы. Пара уже несколько лет живет в официальном браке и воспитывает двоих детей. Сыну Илье скоро исполнится пять лет, а дочка Настя уже отметила свой первый юбилей – девочке исполнилось десять.

«С днем рождения тебя, моя куколка!» — написал Костомаров в своем Instagram.

Фанаты Романа присоединились к поздравлениям.

«Чудесная девочка, с днем рождения! С именинницей! Поздравляем», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что в «Ледниковом периоде» Роман Костомаров выступал в паре с телеведущей Региной Тодоренко. Их тандем занял третье место. А вот Оксана Домнина, которая каталась с актером Вольфгангом Черни, до пьедестала почета не добралась.

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