Папина дочка и мамин сыночек: Костомаров запечатлел детей от Домниной в домашней обстановке

Недавно Роман Костомаров и Оксана Домнина блистали в шоу «Ледниковый период», а после улетели отдыхать на Мальдивы. По возвращению в Москву спортивная семья продолжает тренировки и участвует в ледовых проектах, а Роман не забывает делиться со своими фанатами в Instagram снимками любимых детей — дочки и сына. Насте в этом году исполнилось девять лет, а Илье — пять.

«Какие хорошие! Мальчик — мама, девочка — папа! Красивые детки красивых родителей», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в «Ледниковом периоде» Костомаров и Тодоренко заняли третье место. Вторыми стали Яна Хохлова и Владислав Чепуренко, а победителями были признаны Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Пара Оксаны Домниной и Вольфганга Черни не смогла войти в тройку лучших.

Смотрите также: