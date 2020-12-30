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Папина дочка и мамин сыночек: Костомаров запечатлел детей от Домниной в домашней обстановке

Спортивная семья воспитывает дочку и сына.

Папина дочка и мамин сыночек: Костомаров запечатлел детей от Домниной в домашней обстановке
Роман Костомаров. Фото: Global Look Press

Недавно Роман Костомаров и Оксана Домнина блистали в шоу «Ледниковый период», а после улетели отдыхать на Мальдивы. По возвращению в Москву спортивная семья продолжает тренировки и участвует в ледовых проектах, а Роман не забывает делиться со своими фанатами в Instagram снимками любимых детей — дочки и сына. Насте в этом году исполнилось девять лет, а Илье — пять.

«Какие хорошие! Мальчик — мама, девочка — папа! Красивые детки красивых родителей», — писали пользователи Сети.

Напомним, что в «Ледниковом периоде» Костомаров и Тодоренко заняли третье место. Вторыми стали Яна Хохлова и Владислав Чепуренко, а победителями были признаны Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Пара Оксаны Домниной и Вольфганга Черни не смогла войти в тройку лучших.

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«Ледниковый период»Звездные детиОксана ДомнинаРоман Костомаров