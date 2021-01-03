«С таким бюстом затмила и Брежневу»: Джанабаева в васильковом бикини поплескалась в бассейне

41-летняя Альбина Джанабаева выглядит просто потрясающе. Стоит только посмотреть на ее пляжные снимки. Очередное фото в мини-бикини также пришлось поклонникам поп-дивы по вкусу. Возлюбленная Валерия Меладзе засветила прелести фигуры, показав соблазнительное декольте. Певица поплескалась в бассейне, запечатлев себя на селфи. В кадре экс-солистка группы «ВИА Гра» позировала в васильковом купальнике. Примечательно, что лиф бикини не скрывал ее пышных форм и пикантную «ложбинку греха».

К слову, у певицы есть двое детей: 16-летний сын Константин и шестилетний Лука. Мальчиков супруги воспитывают в строгости. По словам Альбины, ее дети с уважением относятся к мнению старших и всегда прислушиваются к отцу. Валерий Меладзе для сыновей неоспоримый авторитет.

«Водные процедуры», — подписала свой пикантный снимок певица. «А муж как позволил?!», «Альбиночка, с таким бюстом затмила и Брежневу!!», «Куда Валера вообще смотрит — уведут!!», «Ну, роскошная!! Отдых вам к лицу», «Шикарные формы», «Слов нет, как хороша», «Народ так и ахнул!!», «Всех оторопь взяла», «Провокация засчитана!!», «Милашка», «С капельками воды на теле», — восхитились поклонники, комментируя горячий кадр жены именитого музыканта.

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