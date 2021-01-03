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«Блестюшки неси»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка помогает папе лепить снеговика

Малышка Маша обожает зимние развлечения и прогулки.

«Блестюшки неси»: Кудрявцева показала, как двухлетняя дочка помогает папе лепить снеговика
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Выпавший с началом нового года снег позволил многим звездным семьям повеселиться на свежем воздухе и устроить зимние забавы. Например, Максим Галкин с детьми Лизой и Гарри слепили снеговика, которого шоумен показал в микроблоге. Получился большой снежный весельчак из трех основательных комьев.

Вслед за Галкиными лепить снеговика отправилась семья Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова. Естественно, при участии двухлетней наследницы Машеньки. Девочка помогала папе со снегом, а позже, когда снежная фигура толстяка уже была готова, понадобилось его украсить.

«Маш, блестюшки неси, волосы снеговику будем делать», — попросила мама дочку.

 

Машенька послушно набрала мишуры и новогоднего «дождика», принесла и отдала папе. Игорь Макаров завершил последние штрихи в образе снеговика, и Кудрявцева показала результат совместного творчества.

Снеговик
Снеговик. Фото: instagram.com/leratv/

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