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«Я вас с ним познакомлю»: Галкин показал, какого снеговика они слепили с Лизой и Гарри

Выпавший снег позволил детям Пугачевой поиграть на улице.

«Я вас с ним познакомлю»: Галкин показал, какого снеговика они слепили с Лизой и Гарри
Гарри и Лиза Галкины. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

«Мы тут сидим с товарищем, отмечаем наступивший Новый год, — снял видео Максим Галкин. «Я вас сейчас с ним познакомлю», — добавил артист, и показал, какого снеговика они с детьми Пугачевой, семилетними Лизой и Гарри слепили.

Снегопад после Нового года позволил детям вдоволь повеселиться на природе. И они решили слепить настоящего, большого снеговика. Утеплили снежного кругляша дети шапкой Санта-Клауса – чтобы он выглядел более празднично.

Сам Новый год Гарри и Лиза отметили в большой компании друзей семьи. Дети вместе со взрослыми повеселились на празднике, а потом отправились смотреть новогодний фейерверк. Для этого Лиза утеплилась в розовый стеганый пуховичок с меховым капюшоном.

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