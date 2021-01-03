«На свидание красивая»: 58-летняя жена Малинина вышла в свет в песочном пальто-халате и с сумкой-седло Dior

Александр и Эмма Малинины давно живут в Германии. Там супруга музыканта имеет свой бизнес, в европейских учебных заведениях получают образование их дети, 20-летние двойняшки Устинья и Фрол. Новый год муж с женой встретили в Лондоне и в микроблоге поздравили своих подписчиков с наступившим 2021-м.

Первые дни нового года Малинины проводят в движении. Прогулка на свежем воздухе, затем ужин в ресторане – каждый свой аутфит Эмма Малинина продумывает до мелочей. Потому что всегда следит за трендами и старается выглядеть модно. У нее это прекрасно получается, отмечают многие стилисты.

Накануне Эмма Малинина отправилась на свидание с мужем в ресторан. Для выхода в свет светская львица выбрала песочное пальто-халат с сумкой-седло Dior в тон. Изюминки образу добавил ремень – усыпанный блеском страз и пайеток, он сделал наряднее аутфит Эммы.

«Если девушка приходит на свидание красивая — кто будет расстраиваться, что она опоздала», — подписала снимок светская львица.

С ней согласились многие подписчики. В комментариях они поспешили заметить, как замечательно выглядит их любимица:

«Эмма, вы прекрасны, как всегда! Бежевый цвет вам очень идет», «Золотые слова, а особенно если эта девушка Вы, госпожа Малинина», «Красотка», «Восхищаюсь вашей мудрости», «Элегантная, аристократичная красота», — пишут фолловеры.

Смотрите также