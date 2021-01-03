«Образ получился расслабленный»: жена Малинина прогулялась по Лондону в полушубке из рыси и брюках-трубах

58-летняя жена музыканта Александра Малинина Эмма – настоящая модница. Светская львица следит за трендами, внедряет их в свой гардероб, а к выбору одежды относится как к искусству.
Новый год жена Малинина встретила в ярком платье – она облачилась в приталенное миди цвета Барби. А в первые дни января много гуляла.
Накануне она появилась на улице Лондона в полушубке из рыси и светло-серых брюках-трубах. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что в образе модницы – целый микс стилей.
«Набирает обороты популярности шуба из рыси. На Эмме Малининой укороченный вариант шубки, который она сочетает со светло-серыми широкими брюками и толстовкой Dior с капюшоном.
Образ получился расслабленный, как и полагается в первый день года.
Интересен аутфит и с точки зрения смешения стилей, в котором слились воедино спорт, городской шик и натуральный», — заметила Анастасия Пахолкова.
Справка Teleprogramma.pro
Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.