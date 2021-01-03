«Образ получился расслабленный»: жена Малинина прогулялась по Лондону в полушубке из рыси и брюках-трубах

Стилист Анастасия Пахолкова заметила, что в одном аутфите можно увидеть несколько стилей.

58-летняя жена музыканта Александра Малинина Эмма – настоящая модница. Светская львица следит за трендами, внедряет их в свой гардероб, а к выбору одежды относится как к искусству.

Новый год жена Малинина встретила в ярком платье – она облачилась в приталенное миди цвета Барби. А в первые дни января много гуляла.

Накануне она появилась на улице Лондона в полушубке из рыси и светло-серых брюках-трубах. Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что в образе модницы – целый микс стилей.

«Набирает обороты популярности шуба из рыси. На Эмме Малининой укороченный вариант шубки, который она сочетает со светло-серыми широкими брюками и толстовкой Dior с капюшоном. Образ получился расслабленный, как и полагается в первый день года. Интересен аутфит и с точки зрения смешения стилей, в котором слились воедино спорт, городской шик и натуральный», — заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.

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