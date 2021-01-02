«Ах, эти глаза!..»: Яна Кошкина в белом платье с перьями боа засветила выдающуюся грудь

Актриса шоу «Однажды в России» позировала на фоне елочки.

Звезда сериала «ЧОП» и актриса шоу «Однажды в России» на ТНТ Яна Кошкина в новогоднюю ночь была Снегурочкой. Девушка работала 31 декабря в Дубае, и, нарядившись в голубую шубку, поздравила поклонников микроблога.

Вернувшись домой, красавица сообщила, что пришло время выходных – она готова праздновать Новый год.

«Побежала готовить оливье! Лучше поздно, чем никогда! Ну и конечно, распаковывать подарочки, которые уже заждались меня под елкой», — рассказала звезда.

Кошкина позировала на фоне своей красивой елки в белоснежном платье с перьями боа, глубокое декольте которого подчеркнуло выдающийся бюст актрисы. Поклонники не смогли промолчать:

«Какая вы Красивая!», «Яна…шикардос!», «Ах эти глаза!..», «Яночка красавица! С новым годом красотка!!», «Ай кошечка», «Как всегда глаза сногсшибательны», — пишут в комментариях.

Фанаты Кошкиной пожелали ей счастливого Нового года и написали много других теплых слов.

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