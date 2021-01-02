Умер исполнитель главной роли в фильме «Человек-амфибия» Владимир Коренев

Артист скончался на 81-м году жизни. По предварительным данным, он недавно заразился коронавирусом и не смог победить недуг.

В 2020 году ушло много легенд кино: Валентин Гафт, Армен Джигарханян, Николай Иванов. Не успел наступить 2021 год, как снова мир облетела трагическая новость. Стало известно, что умер Владимир Коренев. Он знаменит своей ролью Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия» 1961 года.

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Известие о смерти народного артиста подтвердила его дочка Ирина. «Да, подтверждаю», — цитирует ее слова агенство «РИА новости». По неподтвержденной информации, Коренев заразился коронавирусом и не смог победить недуг. Ему было 80 лет.

Примечательно, что он еще несколько лет назад снимался в кино. Его последней роль была в сериале «Орлова и Александров». Он сыграл Владимира Немировича-Данченко.

Добавим, что Коренев был женат на актрисе Алевтине Константиновой. Их дочка Ирина подарила актеру внука Егора. Также он успел познакомиться с правнучкой Марией.

Информация о месте и дате проведения похорон, будет сообщена дополнительно. Поклонники Коренева выражают свои соболезнования родным артиста. Многие не могут поверить в случившееся.

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