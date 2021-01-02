«Выходные на льду»: 18-летняя Загитова в варежках и лимонном трико появилась на Красной площади

Алина оценила ГУМ-катом. По словам фигуристки, свою жизнь без льда она не представляет.

Свой уикенд Алина Загитова провела на свежем воздухе, побывав на Красной площади. Подопечная Этери Тутберидзе пришла оценить ГУМ-катом. Девушка встала на коньки, утеплившись по погоде. Так, олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане позировала в синем пуховике, лимонном трико, шапке и апельсиновых варежках. Виден был и капюшон от свитшота. К такому яркому наряду спортсменка подобрала еще и гетры для коньков, утеплив ножки. На катке Алина светилась улыбкой. Судя по всему, уикенд удался на славу.

«Даже в выходные на льду», — с юмором отметила Алина Загитова, дав понять, что не представляет свою жизнь без льда.

Напомним, что ранее подопечная Этери Тутберидзе сообщила о приостановке спортивной карьеры. Девушка призналась, что из большого спорта уходить пока не собирается. Однако вынуждена сделать небольшой перерыв. На соревнованиях фигуристка не появляется — разве что, в показательных шоу. При этом Алина также усердно тренируется. В прошлом 2020 году она дебютировала в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Также Алина Загитова стала соведущей Алексея Ягудина в шоу «Ледниковый период».

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