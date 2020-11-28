Алина Загитова в плюшевой шубе «Тедди» кремового цвета появилась на открытии ГУМ-катка

На Красной площади Татьяна Навка представила сцены из своих ледовых шоу. Выступила на льду и Алина Загитова, которая играет в постановке фею.

Алина Загитова в этом году редко выступает на льду. После ряда падений она сделала паузу в соревнованиях. Девушка стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период», где объявляет номера участников и берет у них интервью.

18-летняя спортсменка каждый раз появляется на публике в женственных и броских образах. Многочисленные поклонники восхищаются красотой фигуристки. А 28 ноября она стала одной из героинь на открытии ГУМ-катка, расположенного на Красной площади.

Сначала Алина появилась на репетиции. Она отработала вращения на льду, а затем пообщалась с журанлистами. Девушка предстала в плюшевой шубке «Тедди» кремового цвета, которая актуальна в этом сезоне.

Фигуристка была рада вернуться на лед. Она участвует в постановках Татьяны Навки, которая тоже пришла на открытие. Она представила отрывки из двух своих шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица».

На льду Загитова выступила в роли феи. В легком платье из шифона она подарила возможность зрителям увидеть сказочное представление на льду. За ней с восхищением наблюдала Навка.

Также приняли участие в открытие главного катка страны Алексей Ягудин и Повилас Ванагаз и Маргаритой Дробязко. Среди зрителей были Ида Галич и Алла Михеева, а также дети Филиппа Киркорова: Алла Виктория и Мартин.

Татьяна Навка выступила с речью, поблагодарив тех, кто пришел на открытие.

«Рады вас приветствовать и первыми открывать этот фееричный лед!» — отметила спортсменка.

Публика с теплотой встретила каждую сценку из красочных постановок фигуристки. В этом году многие ледовые шоу были отменены из-за пандемии коронавируса, но Навка хочет в новогодние праздники порадовать жителей и гостей столицы своими постановками, хоть и наполняемость залов будет всего 25% в связи с мерами безопасности.

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