«И салюты до утра!»: Лиза Галкина в белом платье с накидкой из атласной материи рассказала новогодний стишок

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут двойняшки Лиза и Гарри. Ребята основательно готовятся к любому празднику, будь то чей-то день рождения или красный день календаря. Новый год, разумеется, исключением не стал, и Лиза с Гарри подготовили тематические стихотворения.

Лиза Галкина предстала перед камерой в белом платье с накидкой их атласной материи. Девочка зачитала стихотворение отцу.

«Огоньков бенгальских искры и салюты до утра, с мамой, папой веселиться буду вместе я! Ура!», — артистично продекламировала девочка.

Вслед за сестренкой свое стихотворение рассказал Гарри. Мальчик сосредоточенно и серьезно прочитал свой стишок, после чего поспешил удалиться. «Молодец, спасибо, дай поцелую-то!», остановил его папа. И сын послушно вернулся к отцу. А за кадром послышался веселый смех Аллы Борисовны.

Смотрите также