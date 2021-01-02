«Селин»: невестка Валерии объяснила, почему новорожденной дочке дали необычное имя

В семье певицы Валерии в первый день нового года произошло долгожданное и счастливое событие – ее младший сын впервые стал отцом, а артистка, соответственно, — бабушкой в первый раз. У Арсения и Лианы Шульгиных после боя курантов родилась доченька, которую назвали необычным именем Селин.

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Первые кадры с новорожденной появились в микроблогах молодых родителей. Арсений, держа дочурку на руках, признался, что это – лучший подарок на Новый год, а новоиспеченная мамочка объяснила, почему девочке дали такое редкое имя:

«Сеня + Лиана = Селин», — рассказала невестка Валерии.

Лиана Шульгина призналась, что очень любит малышку, она для нее – долгожданный ребенок. Кроме того, девушка поблагодарила мужа за то, что он был рядом в это непростое время.

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