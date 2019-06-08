Дочь Игоря Крутого похвасталась бюстом в откровенном топе

Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория нечасто балует поклонников снимками в блоге. Но если фото и появляется, то подписчики реагируют на него мгновенно.

Недавно Виктория Крутая в своем Instagram похвасталась пикантным образом. Снимок она сделала в спальне напротив зеркала. На певице был черный наряд с крайне откровенным декольте, которое выгодно подчеркнуло ее женственные формы.

Образ исполнительница решила дополнить строгой прической, несколькими браслетами и ярким макияжем. По традиции, нашлись те, кто добавил в поток комплиментов каплю негатива. Сразу несколько человек прокомментировали снимок одним словом «Ужасно» или задали провокационный вопрос: «Собираетесь куда-то в неприличное место?», который знаменитость оставила без ответа.

больше по теме Игорь Крутой из-за осложнений после болезни еще в детстве оглох на левое ухо Композитор страдает серьезным недугом уже много лет.

Напомним, не так давно Виктория Крутая продемонстрировала еще один яркий наряд – во время съемок нового клипа она выбрала образ в стиле американской певицы Бейонсе. Сейчас дочь российского композитора вместе с семьей живет в США. На несколько лет Виктория Крутая после рождения ребенка взяла паузу. Но отказаться от музыки не смогла и в итоге вернулась к работе.