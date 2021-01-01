«Сидит прекрасно!»: Ксения Собчак для вечеринки выбрала парчовое платье бренда Ульяны Сергеенко

Многие стилисты в канун Нового года давали рекомендации модницам о том, каким нынче должен быть праздничный наряд. К примеру, Александр Васильев настаивал на металлизированном блеске и крупных пайетках. И его совету последовали многие звезды.

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Телеведущая и блогер Ксения Собчак решила обойтись благородным блеском парчового платья. Она показала, в каком наряде встретила Новый год.

«Платон Максимыч, ты готов?», — спросила мама сына. И заметила: «Я тоже готова. Платье сидит прекрасно!».

Ксения остановила свой выбор на платье с серебристой отделкой, с перламутровым отливом и пуговицами на груди. Длина наряда – актуальная. А завершил образ в конце вечера стильный аксессуар в виде короны.

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