«Сидит прекрасно!»: Ксения Собчак для вечеринки выбрала парчовое платье бренда Ульяны Сергеенко

Многие стилисты в канун Нового года давали рекомендации модницам о том, каким нынче должен быть праздничный наряд. К примеру, Александр Васильев настаивал на металлизированном блеске и крупных пайетках. И его совету последовали многие звезды.
Телеведущая и блогер Ксения Собчак решила обойтись благородным блеском парчового платья. Она показала, в каком наряде встретила Новый год.
«Платон Максимыч, ты готов?», — спросила мама сына. И заметила: «Я тоже готова. Платье сидит прекрасно!».
Ксения остановила свой выбор на платье с серебристой отделкой, с перламутровым отливом и пуговицами на груди. Длина наряда – актуальная. А завершил образ в конце вечера стильный аксессуар в виде короны.