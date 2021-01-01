Все в сборе: Татьяна Навка и Дмитрий Песков встретили Новый год с детьми

Олимпийская чемпионка с мужем позировали с дочками от разных браков.

Новый год – семейный праздник. А в мире, где бушует пандемия коронавируса, все сплотились еще сильнее вокруг родных, чтобы встретить 2021-й. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка с мужем, Дмитрием Песковым, отпраздновали новогоднюю ночь большим составом.

Новый год Навка и Песков встретили вместе с дочками от предыдущих браков, а также общей наследницей, шестилетней Надей. Большой и дружной компанией звездное семейство запечатлелось на общем фото — 20-летняя Саша Жулина рядом с мамой, а 22-летняя Лиза Пескова – рядом с папой.

«Все в сборе! Прекрасная семья! Какие красивые детки! Счастья и любви!», «Легкого скольжения весь год в новом году», «Очень красивая семья, особенно дочка Татьяны Навки», «Какие вы все милые! Да хранит Вас Господь», — пишут в комментариях.

Сама Татьяна Навка в качестве дресс-кода для новогодней вечеринки выбрала золотистое платье на тонких бретелях из атласной материи в пол.

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