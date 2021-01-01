Леди в золотом: Навка для новогодней ночи облачилась в длинное платье цвета благородного металла

Олимпийская чемпионка учла все нюансы в образе для встречи года Металлического Быка.

К Новому году многие звездные модницы тщательно подошли к выбору наряда. Стилисты и эксперты моды давали массу рекомендаций о том, как одеться правильно и стильно. В частности, одним из главных советов было обратить внимание на блестки и пайетки. Ведь 2021-й – это год Металлического Быка.

45-летняя Татьяна Навка в своем новогоднем образе учла необходимые нюансы. Она облачилась в длинное силуэтное платье из золотистого шелка и серебряные лодочки. Поверх наряда фигуристка накинула двубортный жакет.

Позировала фигуристка между двумя символами года – блестящими Быками, один золотой, другой серебряный. Так или иначе, блеск драгоценного металла сопровождал Навку в течение всей новогодней ночи.

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