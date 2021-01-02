Леди в белом: Асмус встретила Новый год в однотонном костюме с контрастными лампасами

Большинство звездных модниц в новогоднюю ночь блистали в нарядах из сверкающих блесток, пайеток и бахромы. К примеру, Ольга Бузова на Мальдивах облачилась в блестящее мини-платье, жена кутюрье Марина Юдашкина – в серебристое из пайеток, в Ксения Собчак – в миди с перламутром.

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А вот звезда сериала «Универ» Кристина Асмус отдала предпочтение строгой элегантности. Ставшая брюнеткой актриса облачилась в белоснежный однотонный костюм с контрастными лампасами на брюках.

«Здоровья, гармонии, любви, оптимизма во всем, не суетиться и заниматься только тем, что приносит вам удовольствие!!» — пожелала Асмус.

Кстати, последние рабочие часы уходящего года Кристина Асмус потратила на поиски подарка бывшему мужу. Актриса призналась, что когда они еще были супругами, с этим вопросом у нее не было сложностей, а сейчас миссия практически невыполнима.

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