В Новый год – на руках: Бузова в мини-платье из блестящей бахромы позировала в объятиях Манукяна

Для певицы и телеведущей Ольги Бузовой 2020-й закончился на не очень позитивной ноте – телепроект «Дом-2» на канале ТНТ закрылся. Девушка вместе с коллегами провела последний эфир реалити-шоу, не сдерживая слез. На протяжении 16 лет Бузова так или иначе была связана с ним – сначала в качестве участницы, затем как ведущая.

Чтобы как следует отдохнуть и восстановить силы, девушка вместе возлюбленным Давой отправилась на Мальдивы. Именно там пара встретила Новый год.

Для праздничной ночи Бузова отдала предпочтение мини-платью с золотистой бахромой. Звезду нежно подхватил на руки возлюбленный, и именно так, на руках у любимого, Бузова встретила Новый год.

«Для нас тоже это год был сложным… @dava_m, но мы через многое уже прошли, и вступаем в Новый вместе! Заберу тебя с собой в Новый год», — подписала снимок звезда.

К слову, Ольга Бузова и Давид Манукян встречаются уже год. И не стесняются демонстрировать на публике свои чувства, хотя поначалу скрывали их от всех.

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