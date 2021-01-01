«Гуляли всю ночь до утра»: 71-летняя Пугачева в белом платье оверсайз устроила вечеринку в деревне Грязь

На празднике присутствовали самые близкие друзья. Среди них оказались: Юлия Проскурякова, Марина Юдашкина и Ида Достман.

71-летняя Алла Пугачева показала свой праздничный аутфит. Примадонна отечественной эстрады закатила шумную вечеринку в своем замке в подмосковной деревне Грязь. Артистка облачилась в кипенно-белое платье оверсайз с открытыми плачами. Поверх наряда певица накинула серебристую кофточку, а на ногах возлюбленной шоумена Максима Галкина красовались бежевые мягкие ботиночки на плоской подошве, туфли-лодочки на шпильке Алла Борисовна примерять не стала.

На вечеринке Примадонны присутствовали самые именитые гости, среди которых отказались: жена известного кутюрье Валентина Юдашкина — Марина, возлюбленная композитора и певца Игоря Николаева — Юлия Проскурякова и светская львица Ида Достман. Свежими кадрами с торжества в микроблоге поделился ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале Максим Галкин.

«Гуляли всю ночь до утра!!» — под эту песню Примадонна лихо отплясывала с гостями, веселясь от души на собственной домашней вечеринке в деревне Грязь.

Смотрите также: