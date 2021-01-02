«Какая красивая!»: беременная Топурия нарядила дочку Оливию принцессой

Многие звездные родители стараются нарядить своих детей или в роскошные платья, или в карнавальные костюмы. Например, певица Наталья Подольская старшего сына от Преснякова одела в костюм Робота.

А вот певица Кети Топурия решила пятилетнюю Оливию нарядить принцессой. Девочка предстала в праздничный вечер в пышном фатиновом платье цвета айвори. Даже сама Топурия залюбовалась:

«Ливка, какая ты красивая, покажись!» — нежно попросила мама.

Девочка покружилась в своем роскошном пышном платье, на радость маме, и отправилась встречать Деда Мороза со Снегурочкой.

Оливия с большим удовольствием рассказала доброму Дедушке стихотворение, а потом приняла участие в забавных играх, организованных волшебником.

К слову, Топурия со дня на день подарит Оливии братика или сестренку. Певица на последнем месяце беременности, и вот-вот станет мамой во второй раз.

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