Новогоднее настроение: беременная Топурия повеселилась у елочки

34-летняя Кети Топурия пребывает в счастливом ожидании второго ребенка. Девушка в ноябре вышла замуж за Льва Деньгова и вот-вот подарит ему наследника. Все приготовления позади, и впереди – встреча не только Нового года, но и нового члена семьи.

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Находясь в приподнятом настроении, беременная Топурия повеселилась у новогодней елочки. Девушка исполнила рождественский хит, кружась около лесной нарядной красавицы. Для домашнего выступления звезда облачилась в комфортное трикотажное платье, не сковывающее движений.

Напомним, что для Топурии брак с Деньговым стал вторым. От первых отношений с бизнесменом Львом Гейхманом у звезды есть 5-летняя дочка Оливия.

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