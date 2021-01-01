«Обзавидуешься»: Бузова в бикини цвета Барби сверкнула прелестями на Мальдивах

Первый день нового года певица начала с водных процедур.

Ольга Бузова с возлюбленным, блогером Давидом Манукяном, встретили Новый год на Мальдивах. Девушка очень ждала этого отпуска, ведь весь год у нее прошел в бешеном ритме. В новогоднюю ночь поющая телеведущая нарядилась в трендовое платье с бахромой и с бойфрендом вышла праздновать на морское побережье.

Первый день нового года Ольга Бузова решила начать с водных процедур. Облачившись в бикини цвета Барби, девушка нырнула в бассейн и поинтересовалась у подписчиков в Сети:

«Ну что, есть тут выжившие?», — подписала видео Бузова.

Подписчики рассказали Бузовой, как встретили новый год. Кто-то поспешил усыпать любимицу комплиментами:

«Лучшее утро», «Красавица», «Обзавидуешься», «Оленька, с Новым годом», «Купальник огонь!», «Огонь . Тоже хочу так окунуться в море», «Оля, какая ты стала худенькая после «Ледникового периода», — пишут фолловеры.

К слову, балерина Анастасия Волочкова тоже в новогоднюю ночь выбрала купальник. Она позировала в красном бикини на заснеженном приусадебном участке своего особняка.

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