«Силы накоплены!»: Водянова в горчичных брюках-дудочках из вельвета покаталась на велосипеде

Наталья Водянова не только супермодель, она еще и многодетная мама. У манекенщицы пятеро детей. Старшие отпрыски: Лукас, Нева и Виктор появились на свет от британского аристократа Джастина Портмана. А младшие — Максим и Роман в отношениях с французским бизнесменом Антуаном Арно. Девушка не забывает о своих родительских обязанностях даже отправляясь в командировки. По словам модели, у ее младших детей есть специальный календарик, в котором она указывает свое расписание. Это было сделано Натальей для того, чтобы сыновья понимала — мама и правда на работе, но у нее, как и у других, есть выходные и каникулы.

Девушка привыкла вести активный образ жизни. Так, Наталья предстала на велопрогулке, заговорив о том, что к Новому 2021 году она готова — перезагрузила голову и мысли после пандемии. На фото модель предстала в трендовых горчичных брюках-дудочках из вельвета и в шоколадном пальто. Неотъемлемой частью образа стала защитная маска.

«Мчимся на встречу 2021! Эта фотография отлично описывает мой прошедший год — движение не слишком быстрое, зато всегда вперед, кручу педали, считаю счастье!! Силы накоплены, голова перезагружена и я готова к 2021!! Как настрой, дорогие?!» — обратилась к поклонникам модель.

Смотрите также: