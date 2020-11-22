Мальчик или девочка: Арсений Шульгин рассекретил пол будущего ребенка

Сын певицы Валерии и его супруга объявили, кого – сына или дочку – они ждут.

Жена наследника известного в России семейства Арсения Шульгина Лиана Волкова находится на финальной стадии беременности. Совсем скоро красавица подарит первенца своему супругу и сделает бабушкой певицу Валерию.

22-летний Арсений и его избранница долгое время скрывали от поклонников, что ждут малыша. Ну а после того, как беременность была рассекречена, пара решила еще и рассказать о том, кто же у них родится.

Будущий папочка опубликовал в Instagram трогательное видео, запечатлевшее, как он сам узнал пол малыша. Арсений лопает огромный воздушный шар и из него красиво рассыпаются лепестки роз и маленькие воздушные шарики розового цвета. Сомнений нет. Лиана ждет дочку!

«Когда все друзья ждали пацана. На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка — моя сладкая принцесса, уже хотел только ее», — признался Арсений Шульгин.

Напомним, сын певицы Валерии сыграл свадьбу со своей избранницей 28 августа этого года. Рассматривая фото с бракосочетания, поклонники пришли к выводу, что звезда скоро станет бабушкой.

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Официально же беременность Лианы Волковой была подтверждена знаменитой семьей только в середине октября.

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