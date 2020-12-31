«Хороша крошка»: Рудова сексуально оголила плечи в полупрозрачной тунике

Наталья Рудова в компании Анастасии Решетовой и ее годовалого сына Ратмира отправились в Дубай. Новый год подруги решили встретить на пляже и со свежим загаром. А пока до наступления 2021-го еще есть время, Наталья решила дать своим фанатам в Instagram совет.

«Отпускайте прошлое, никаких итогов об уходящем годе, только бесценный опыт. Спасибо уходящему году за все! Загадывайте и желайте… и все непременно сбудется! С наступающим!» — написала Рудова.

При этом блондинка позировала на морском побережье в черной полупрозрачной тунике, сексуально оголив плечи. Фанаты остались в восторге от снимка.

«Хороша крошка! Ну шикарные ноги! Какая классная!» — писали пользователи Сети.

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