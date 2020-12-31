Счастливый семьянин: Ревва запечатлелся с красавицей-женой и дочками, которые нарядились в одном стиле

Встретить Новый год в Дубае решили многие российские звезды. Среди них — Лолита, Наталия Рудова и Анастасия Решетова и Александр Ревва с семьей. В теплые края шоумен с женой и двумя дочками улетели задолго до праздников. А в канун Нового года артист поздравил всех своих фанатов в Instagram с наступающим праздником. Текст сопроводил семейным снимком с женой Анжеликой, тринадцатилетней Алисой и семилетней Амели, которые нарядились в одном стиле.

«Хочу пожелать вам в Новом году самого главного — крепкого здоровья и семейного счастья», — написал Ревва.

Напомним, что этой осенью Александр начал снимать продолжение полюбившиеся многим комедии «Бабушка легкого поведения – 3». Кроме того, успел выпустить новый трек с незамысловатым названием «Тудым-сюдым», который за несколько дней вырвался на вершины чартов.

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