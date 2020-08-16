«Спасибо тебе»: Александр Ревва трогательно поздравил маму с днем рождения

Шоумен Александр Ревва поздравил маму с днем рождения, опубликовав в Инстаграме фото ее прошлых лет. Жизнь Любови Николаевны Рачеевой тоже связана с музыкой. Она является солисткой кубанского хора и тамадой, а проживает в солнечном Сочи.

«Живи долго и счастливо! И спасибо тебе за то, что я такой «самый красивый и нереально талантливый»!», — подписал снимок Ревва.

Недавно музыкант объявил о съемках третьей части «Бабушки легкого поведения». В комедии он играет не только главную роль, но также является со-сценаристом и продюсером. Когда на экраны выйдет очередная история Сани Рубенштейна пока не сообщается, но известно, что актерский состав остался прежним и съемки уже идут полным ходом.