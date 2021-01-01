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Как советовал Васильев: жена Мартиросяна выбрала для Нового года платье из крупных золотых «перьев»

Наряд девушки напомнил оперение Жар-Птицы.

Как советовал Васильев: жена Мартиросяна выбрала для Нового года платье из крупных золотых «перьев»
Жанна Мартиросян. Фото: instagram.com/jannalevina_martirosyan/

Многие звездные модницы уже похвастались своими нарядами для новогодней ночи. К тому же, не так давно историк моды Александр Васильев рассказывал, какими отличительными особенностями аутфит должен обладать в этом сезоне. Самым трендовым является платье с подплечниками из крупных металлизированных блесток, в стиле 80-х годов.

Жена Гарика Мартиросяна - Жанна Мартиросян
Жанна Мартиросян в «золотом» платье у новогодней елочки. Фото: Instagram.com/jannalevina_martirosyan

Совету Васильева последовали многие знаменитости. Среди них – жена Гарика Мартиросяна Жанна. 44-летняя красавица предстала на снимке в платье из «золотых» «перьев», оказавшись похожа на Жар-Птицу из сказки. Подписчики светской львицы пришли в настоящий восторг.

«Выглядите на этом фото сногсшибательно!», «Птица-феникс! Или Птица-счастья завтрашнего дня! С наступающим новым годом!», «Жар-птица!», «Какая птичка красавица !!», «Птичка», — пишут фолловеры.

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