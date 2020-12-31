«Страна, выздоравливай!»: Надежда Бабкина оптимистично поздравила россиян с Новым годом

Певица уверена, что ее соотечественники могут справиться с любыми проблемами.

Надежда Бабкина обратилась с теплыми словами в адрес соотечественников в эфире «Модного приговора» на Первом канале. Казачка облачилась по этому случаю в ярко-алое платье в русском стиле с золотистыми элементами.

«Дорогие мои, разрешите мне поздравить вас с Новым годом! Да — ограничения, да — пандемия, но мы не в силах отменить Новый год! Так давайте же встретим его от души! Чтобы нам всем было радостно, тепло, вкусно. И главное, чтобы у всех было прекрасное самочувствие!

Страна, выздоравливай, побеждай, потому что мы страна победителей! С Новым годом!» — сказала певица.

К поздравлениям артистки присоединилась Эвелина Хромченко, которая посоветовала не откладывать задуманное на завтра и начать свою новую лучшую жизнь уже сегодня.

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