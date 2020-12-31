«Каждая минута жизни – счастье»: Хромченко в черном смокинге поздравила россиян с Новым годом

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале поздравила россиян с Новым годом.

«Уходящий год заставил всех нас сделать переоценку ценностей, увидеть главное в своей жизни, понять, что жить нужно здесь и сейчас, не откладывать все до понедельника. Понять, что каждая минута нашей жизни – это счастье, радость. Особенно, если наши близкие здоровы. Именно этого я вам и желаю.

Во-первых, будьте здоровы и радостны. Вы и ваши близкие. Кроме этого, я очень хочу, чтобы каждый из вас прямо сегодня, именно сейчас, начал ту самую новую жизнь, которую откладывал на протяжении достаточно долгих лет на лучший день. Так вот, он настал! С Новым годом друзья!» — сказала стилист.

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