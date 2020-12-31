«Когда он мужем был, с этим попроще было»: Асмус пожаловалась, что не может выбрать подарок Харламову

Считанные часы до Нового года, а Кристина Асмус тратит их на поиски подарка своему бывшему мужу Гарику Харламову. Девушка сообщила об этом в stories своего микроблога.

«Уже третий час ищу бывшему мужу подарок», — пожаловалась артистка. И призналась: «Че-т, когда он мужем был, с этим попроще было».

Нашла ли Асмус подарок экс-возлюбленному, она не сообщила. Но судя по тому, сколько времени она потратила на поиски, вряд ли девушка ушла из магазина с пустыми руками.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе минувшим летом. Спустя почти 8 лет брака звезды заявили, что решили пойти каждый своим путем. У них осталась шестилетняя дочь Настя, которой родители до сих пор не сказали о своем расставании.

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