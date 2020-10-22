«Настя до сих пор не знает»: Харламов признался, что скрывает от дочери разлад с Асмус

Почему девочка до сих пор живет в неведении, шоумен объяснил в разговоре с Данилой Поперечным.

Самоизоляция, которая случилась весной из-за пандемии коронавируса, проверила на прочность многие семейные пары. И не все прошли проверку закрытыми дверями. Разлад случился и у Гарика Харламова с Кристиной Асмус. В начале лета актеры объявили о расставании, спустя 8 лет брака.

Поклонники до сих пор гадают, что же стало поводом для развода Асмус и Харламова. И вот, наконец, когда все страсти и истерия вокруг звездного семейства поутихли, резидент Comedy Club спокойно объяснил, почему они с Кристиной расстались.

«У нас не было какого-то прецедента, который бы послужил поводом, — подчеркнул в беседе с Данилой Поперечным шоумен. И объяснил: «Это достаточно долго шло, и в какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть, со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, можешь ты с этим человеком дальше или нет. И все это обоюдное, я не только за себя говорю».

Харламов с Асмус поняли, что они – люди из разных миров. «У меня свой мир, свое общение, свои какие-то интересы, а у нее абсолютно другой, кардинально по-другому смотрит на вещи, нежели я», — заметил Гарик.

При этом шоумен признался, что принять окончательное решение о разводе долго не мог из-за дочери. Так как он сам вырос в семье, где отец оставил мать, то пытался какое-то время ради Насти сохранить брак.

«Настя до сих пор не знает, что папа и мама развелись», — признался Харламов.

При этом они с Асмус стараются сохранить дружеские отношения и при дочери не решают никаких острых вопросов. «В любом случае, мы попытаемся сделать это деликатненько, чтоб не было удара по ребенку сильного», — подчеркнул юморист.