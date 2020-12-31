Дерзкая Снегурочка: 47-летняя Королева облачилась в черное платье-пиджак и кокошник

Певица Наташа Королева в конце года приняла участие в реалити-шоу на выживание в диком африканском племени. Звезда отправилась туда с надеждой залечить душевные раны и восстановиться, и ей это удалось. Присоединившийся к ней на острове муж Сергей Глушко практически получил прощение. По крайней мере, Королева поняла, что любит его точно так же, как и 20 лет назад.

С новыми силами 47-летняя певица приступила к работе. Накануне Нового года звезда подготовила поклонникам сюрприз – тематическую песню и клип. Композиция «С Новым годом!» звучит не только в исполнении артистки, но и детского хора «ХИТрюшки».

Для образа дерзкой Снегурочки Наташа Королева предпочла довольно инфернальный наряд. Она облачилась во все черное – от кокошника до колготок. Усилили эффект платье-пиджак и легинсы с кожаными стрелками. А праздничности аутфиту звезды добавили россыпь жемчуга на кокошнике, многоуровневое колье и ботинки с серебристыми стразами. И, конечно, роскошная длинная коса.

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