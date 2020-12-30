«Бомба!»: Алена Водонаева подчеркнула роскошную грудь в полупрозрачном платье

Алена Водонаева накануне побывала на одном из шоу телеканала ТНТ. Для выхода в свет звезда выбрала черное полупрозрачное, блестящее платье с запахом, открывающее ее ноги и подчеркивающее шикарную фигуру.

Судя по всему, Алена Водонаева при этом решила отказаться от нижнего белья. Как минимум, она забыла надеть бюстгальтер, так что на фото и видео в ее Instagram прекрасно можно рассмотреть ее невероятно женственную округлую грудь.

Удивительно, как при такой худобе и субтильности Алене Водонаевой удается оставаться обладательницей бюста довольно внушительного размера. Кстати, красотка не собирается останавливаться на достигнутом, она намерена сбрасывать вес и дальше.

«Не знаю, о какой худобе мне все говорят. Я считаю себя жирной и в новом году желаю себе похудеть еще на 3-5 килограмм», — написала Алена.

Пост она сопроводила видео, на котором совершила несколько эротичных теледвижений. Внешний вид и танец Алены впечатлили ее фанатов.

«Офигенная Алена! У вас прекрасная сейчас форма», «Давно не наблюдала такой формы у Алены. Такая аристократичная худоба», «Шикарная женщина», «Бомба», «Хоть я и женщина, но посмотрела видео раз десять», — высказываются поклонники.

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