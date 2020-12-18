«Здравомыслящее решение»: Алена Водонаева высказалась о закрытии «Дома-2»

Проект «Дом-2, который еще недавно не знал себе равных по части рейтинга зрительской популярности, закрывается. На протяжении шестнадцати лет «Дом-2» приковывал к себе внимание публики, и вот под занавес 2020 года принято решение о его ликвидации. Финальная программа шоу выйдет в эфир телеканала ТНТ 30 декабря.

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На новость о закрытии проекта одной из первых отреагировала его бывшая участница, а ставшая затем ведущей, Ольга Бузова. Пост на эту тему опубликовала в Instagram другая ведущая реалити-шоу Ксения Бородина.

Теперь же об уходе телестройки с экрана высказалась Алена Водонаева, которая была в числе первых участников «Дома-2». Алена пришла на проект в июле 2014 года и пробыла в Периметре больше тысячи дней.

Водонаева заявила, что поддерживает решение руководства телеканала ТНТ, хоть и понимает, что «Дом-2» — это целая эпоха телевидения.

«Если руководство канала действительно приняло это здравомыслящее решение, — 2020 год идеален для того, чтобы красиво поставить точку. Я всегда за то, чтобы уходить красиво», — написала Алена Водонаева в Instagram.

Стоит отметить, что экс-участница реалити-шоу всегда откликается на события, так или иначе связанные с «Домом-2». Так, недавно, она поддержала скандал, спровоцированный актрисой Настасьей Самбурской, назвавшей «Дом-2» «днищем».

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