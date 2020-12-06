«Рубанула всю длину»: Анфиса Чехова сменила имидж

Буквально накануне Анфиса Чехова блистала в роскошном алом платье на сцене финального выпуска шоу «Модель XL» с длинными локонами, а сегодня уже предстала перед фанатами в Instagram с новой прической. Телеведущая решилась все-таки отрезать волосы и сделала каре. По ее словам, такая прическа у нее была 20 лет назад.

«Декабрь — месяц перемен! Я давно хотела, но мой гениальный мастер меня отговаривала. Но в этот раз сказала: «Вот теперь, я вижу, ты созрела». И рубанула мне всю длину», — написала Чехова.

Фанатам понравился новый имидж Анфисы.

«Классно! Вам идет! Очень красивая! Очень-Очень круто», — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно Чехова отдыхала на Мальдивах, после чего решила съездить в Дубай, но уже вернулась в Москву.

Смотрите также: