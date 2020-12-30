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«Месяц будет очень-очень напряженным»: астролог Володина назвала главные тенденции января

Телеведущая рассказала, к чему нужно готовиться в первый месяц нового года.

«Месяц будет очень-очень напряженным»: астролог Володина назвала главные тенденции января
Василиса Володина. Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина назвала главный тенденции января. По ее словам, в мире ожидаются яркие и запоминающиеся катаклизмы, аварии, а также повышенная конфликтность и усиление военной активности. Также усилится контроль за финансами населения.

«Месяц будет не столько значимым по глобальным последствиям, сколько очень-очень напряженным. На уровне обывательском январь можно описать так: говорить и думать будем быстро, действовать медленно, выстраивать отношения надежно», — написала Володина.

Также астролог отметила, что Марс и Венера дадут возможность установить новые отношения с прицелом на будущее или укрепить существующие.

«Мужчины и женщины в это время больше заинтересованы друг в друге и в классической семейной модели. Взаимная поддержка и никакой полиаморности», — сообщила Володина в своем Instagram.

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