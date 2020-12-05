Прогноз астрологов: каким для нас будет 2021 год

Шансы не упускать, сплеча не рубить, в феврале и в мае замуж не выходить.

Любимое развлечение в декабре — изучение прогнозов на следующий год. Все мы понимаем, что эта занимательная игра вряд ли значительно повлияет на ход событий нашей жизни. Но иногда так хочется знать будущее! И что же, по мнению специалистов, готовит нам 2021 год?

«Готовьте реформы, а не революции»

Василиса Володина сейчас самый модный астролог в нашей стране. К ней за советами идут и звезды, и бизнесмены, и обычные люди. Даже оперная дива Анна Нетребко прислушивается к ее прогнозам. На своем канале на YouTube Володина записала общий астрологический прогноз на следующий год. Вот его самые интересные фрагменты.

✔ 2021-й не будет таким же сложным, нервным и напряженным, не принесет нам такого же количества сюрпризов, как 2020 год. Да, не все будет просто. Но следующим годом, сравнимым с нынешним по своей фундаментальности, по серьезности происходящего, будет только 2025-й.

✔ Основная тенденция года — менять старое, но делать это не революционными методами, не сметая до основания старое, а потихоньку выстраивая новое. Основная возможность года — поменять жизнь, если она перестала вам нравиться. Но только не надо бежать впереди паровоза и рушить все. Это имеет смысл, только если вам уже нечего терять. Сначала надо продумать все изменения — они должны быть логичными, целесообразными, а потом уже действовать.

Например, вам не нравится ваш уровень достатка и хочется поменять работу, но неправильно будет бросить ее и бежать куда глаза глядят. Правильным шагом будет поменять образование, если по вашему профилю специалисты не требуются, или найти себе работу дистанционно, подыскать через интернет другие возможности, а уж потом срываться с насиженного места. Готовьте свои реформы, чтобы в какой-то момент они не стали личными революциями.

✔ Важно в новом году помнить, что судьба не улыбается дважды. Не упускайте счастливых шансов. Если шанс, внезапная возможность появляется, не надо медлить — именно 2021 год про то, что возможность надо схватить быстро.

✔ Для кого будет очень важен 2021 год? Прежде всего для Водолея, Тельца, Близнецов и Стрельца. Еще основными событиями будут затронуты Львы и Скорпионы. У этих людей будут происходить самые яркие события, связанные с изменением их жизненного пути в целом, — настоящая ломка прошлого, но это и возможность сдвинуться вперед.

Особенную категорию составляют те, кто родился с 1986 по 1989 год: у этих людей есть огромные финансовые и личные риски. Им нужно беречь себя в течение всего года. Еще одна группа людей — с 1959 по 1963 год рождения. Они, образно говоря, повиснут между небом и землей в 2021 году. В их жизни важные процессы будут затормаживаться, зависать, им сложно продвигаться вперед, ожидаемое не будет долго получаться, они могут либо долго витать в облаках, либо находиться в очень напряженной неопределенности.

«Коронавирус отступит во второй половине 2021-го»

Эксперт различных ток-шоу, шаманка, нумеролог Елена Христафарида составила для наших читателей свой прогноз на 2021 год.

✔ Улучшения ситуации с пандемией коронавируса следует ожидать во второй половине года. Самые опасные месяцы — февраль, июнь, ноябрь, декабрь. В этот период следует быть особенно осторожными, не планировать поездки, не провоцировать конфликты на работе и в семье. Самые благоприятные месяцы нового года — январь, март, апрель, май, июль, август, сентябрь, октябрь.

✔ Символ грядущего года — Белый Металлический Бык. Он символизирует стойкость, упрямство и неукротимую энергию, сдержать которую не под силу никому. Рогатое животное очень уважает людей, которые не боятся тяжелой работы и выкладываются на полную мощь. Бык не покровительствует мечтателям, витающим в облаках. В фаворе у него материалисты, которые не боятся действовать и не страшатся преград.

✔ Полезно запланировать любое обучение, которое поможет духовному развитию, росту в карьере или обретению новых навыков. В будущем это принесет дивиденды.

✔ Совершать крупные покупки лучше в первом квартале следующего года, а также в июне, июле, августе, сентябре и ноябре. Не рекомендую заключать браки в феврале и мае.

Программируем исполнение желаний

На новогоднем столе должны гореть две красные свечи. Желания заранее напишите на красной бумаге золотистым цветом. Можно писать до 12 желаний — таким образом вы программируете все 12 месяцев 2021 года. Когда начнут бить куранты, повторите их все, поджигая от свечи ваш лист желаний. Бросьте пепел в шампанское или газировку и выпейте за новый год.

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