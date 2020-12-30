«Он нагло прижался к ее груди!»: Санту, подловившего Кэтрин Зету-Джонс в бикини, осудили поклонники

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс в свои 51 исхитряется выглядеть лет на 20 моложе. Идеальное лицо и фигура восхищают ее многочисленных поклонников, а недавно она решилась показать себя в бикини.

Артистка поделилась с пользователями Сети кадрами своего отдыха на Бермудах. Голливудская дива рассказала, что Санта появился рядом с ней внезапно. Но, несмотря на то, что она была непричесанная, а лицо ее не имело и капли макияжа, она все-таки согласилась с ним попозировать для фото.

Впрочем, мужчину, переодетого в сказочного персонажа, явно мало смущал естественный вид Кэтрин. Напротив, он с удовольствием обнимал своего кумира и просто светился от счастья. Этот момент, к слову, не остался без внимания фолловеров Зеты-Джонс, которые явно не пришли в восторг от столь уверенного поведения рождественского героя.

«Какой наглый персонаж! Почему Кэтрин позволяет ему себя так вести?», «А Санта сейчас умрет от счастья, но как-то сильно он приблизился к ней», «Санта случайно не растаял после этого?», «Он нагло прижался к ее груди!», «Да не только к груди! К бедрам тоже! Пышненькие бедра, шикарно», «Мне кажется, Санта не должен себя так вести», — написали в комментариях пользователи Сети.

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